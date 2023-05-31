البطولة العربية - المنستيري يكمل مجموعة الزمالك والنصر
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
اكتملت مجموعة الزمالك في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال) بتأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي.
وفاز الاتحاد المنستيري على المحرق البحريني في مباراة العودة للدور التمهيدي للبطولة العربية بهدف دون رد.
وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب بثنائية دون رد.
ليتأهل إلى دور المجموعات وينضم للمجموعة الثالثة في البطولة.
لتضم المجموعة كل من الزمالك، والثنائي السعودي الشباب والنصر، وأخيرا الاتحاد المنستيري التونسي.
وتقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.
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