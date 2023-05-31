تشكيل الدوري الأوروبي – عودة ديبالا لروما.. والنصيري يقود هجوم إشبيلية

عاد باولو ديبالا لقيادة تشكيل روما الأساسي بعد غيابه الفترة الأخيرة للإصابة وذلك في مواجهة إشبيلية.

ويواجه روما منافسه إشبيلية في بوشكاش آرينا في المجر في نهائي الدوري الأوروبي.

ويطمح روما للفوز اللقب للمرة الأولى في تاريخه فيما يأمل روما في الظفر به للمرة السابعة.

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أليكس تيليس – نيمانيا جوديلي – لويك بود – خيسوس نافاس

الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش

أمامهما: براين خيل – أوليفر توريس – لوكاس أوكامبوس

الهجوم: يوسف النصيري

فيما جاء تشكيل روما كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: كريس سمولينج – جانليوكا مانشيني – روجر إيبانيز

الوسط: زكي تشيلك – نيمانيا ماتيتش – براين كريستانتي – ليوناردو سبينازولا

الهجوم: لورينزو بيليجريني – تامي أبراهام – باولو ديبالا