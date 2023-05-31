العامري فاروق: الجهات الأمنية وافقت على 50 ألف لنهائي الأهلي والوداد

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن زيادة عدد الجمهور في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وكتب العامري فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "50 ألف السعة الكاملة لاستاد القاهرة".

وأضاف "شكرا لـ محمود الخطيب وشكرا للجهات الأمنية".

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يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان وزارة الشباب والرياضة زيادة عدد جماهير الأهلي في المباراة.

وتوصل أشرف صبحي وزير الرياضة مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وحسبما نشر حساب وزارة الرياضة على "فيسبوك" أتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى أشرف صبحي اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

وطرحت شركة "تذكرتي" أمس الثلاثاء، تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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