اتفاق بين وزارتي الرياضة والداخلية لزيادة أعداد جماهير الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 19:12

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي قبل لقاء الرجاء

توصل أشرف صبحي وزير الرياضة مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وحسبما نشر حساب وزارة الرياضة على "فيسبوك" أتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

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وأجرى أشرف صبحي اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الزيادة لم تُحدد بعد، ونأمل حضور السعة الكاملة، وننتظر الخطاب الرسمي لتحديد كل شيء".

وطرحت شركة "تذكرتي" أمس الثلاثاء، تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وعلم FilGoal.com أن العدد المسموح بحضوره هو 20 ألف مشجع.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏

tazkarti.co/TOutlets

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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