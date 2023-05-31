الكشف عن أسعار تذاكر إياب نهائي إفريقيا بين الوداد والأهلي

أعلنت شركة التنمية المحلية في الدار البيضاء "كازا إيفنت" أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي.

ويلعب الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي إفريقيا يوم 11 يونيو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

المدرجات المكشوفة 50 درهم

المدرجات المغطاة 200 درهم

المنصات الشرفية 2000 درهم

ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 20 ألف من الجمهور، ولا تزال هناك محاولات من الأهلي لرفع العدد.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.