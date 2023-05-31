دالوت مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2028

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقد ديوجو دالوت مدافع الفريق حتى صيف 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ديوجو دالوت

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخاض الظهير البالغ 24 عاما 107 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وقال دالوت عبر الموقع الرسمي: "اللعب لمانشستر يونايتد واحد من أكبر ما تتشرف به في كرة القدم".

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وأضاف "تقاسمنا لحظات رائعة في آخر 5 أعوام، ونضجت كثيرا وشغفي لهذا النادي زاد منذ يوم انضمامي".

وواصل "كمجموعة من اللاعبين، نشعر بأننا نبدأ رحلة خاصة الآن، سأكرس نفسي للمجموعة لتحقيق أهدافنا وجعل الجماهير فخورة بالفريق".

وأتم "الموسم سيتواصل ونركز على تحضيراتنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وانضم البرتغالي ليونايتد في صيف 2018 قادما من بورتو البرتغالي.

وفي موسم 2020-2021 أعير لصفوف ميلان الإيطالي وخاض 33 مباراة بقميص الروسونيري وسجل هدفين وساهم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وشارك دالوت في كأس العالم 2022 بقميص البرتغال وودع البطولة من ربع النهائي.

ويلتقي يونايتد في نهاية الموسم الجاري مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

دالوت مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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