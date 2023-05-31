4 غيابات في قائمة الوداد لملاقاة الأهلي

وجه سفين فاندينبروك مدرب الوداد المغربي الدعوة لـ25 لاعبا، للسفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد لقاء الذهاب بالقاهرة يوم الأحد قبل ملاقاته في الإياب بالمغرب يوم الأحد التالي.

وذكر موقع البطولة المغربي أن قائمة الفريق المسافرة إلى مصر تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس وأسامة فلوح وسامي العنابي.

في حين يغيب الحسين بن عيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي.

وتشد بعثه الوداد رحالها نحو القاهرة، عصر يوم الأربعاء، بعد آخر تدريبي يخوضه الفريق في المغرب.

إلى ذلك، يشعر سفين فاندينبروك مدرب الوداد المغربي أن احتضان ملعب محمد الخامس لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي لا يحمل مميزات كثيرة.

وقال فاندينبروك مدرب الوداد في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون بمثابة انتقام بالنسبة للخصم، لكن كل ما هو مهم أن نبقى هادئين ومتحدين كمجموعة، وأعتقد أن الخصائص الفردية هي التي ستحسم المواجهتين".

وأضاف "لعبنا مباراة أمام صنداونز وانتهت بالتعادل لكننا تأهلنا بأفضلية الأهداف خارج الأرض، لهذا لا توجد أي مميزات في لعب إياب النهائي في أرضنا باستثناء الجمهور الذي سيكون ميزة كبيرة".

وتابع "الفريق مر بفترات صعبة هذا الموسم بتغيير المدربين. عندما تكون الرغبة حاضرة ولديك الفرصة للفوز بدوري أبطال إفريقيا فيمكنك تحقيق اللقب".

وأكمل البلجيكي "لا أشعر بضغط كبير، لأنك حين تتواجد في فريق لديه العديد من الألقاب، فمن المنطق أن تبحث عن الفوز بكل البطولات التي تنافس عليها".

وأتم "أدرب الوداد منذ أسابيع والفريق متفائل بالفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.