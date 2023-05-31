أستون فيلا يعلن رحيل أشلي يونج

أعلن نادي أستون فيلا يوم الأربعاء فك ارتباطه بلاعبه المخضرم أشلي يونج.

وأفاد النادي في بيان: "يؤكد نادي أستون فيلا أن المخضرم أشلي يونج سيغادر الفريق عند إنتهاء عقده هذا الموسم".

وأضاف البيان "يود الجميع أن يتقدم بخالص الشكر لأشلي على كل خدماته التي قدمها للنادي ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما انتهى عقده مع أستون فيلا بنهاية الموسم الماضي، لكن النادي مدده لموسم آحرز

وعاد يونج إلى فيلا الصيف قبل الماضي، وظل في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2022/23.

يونج فاز بالعديد من البطولات مع مانشستر يونايتد وإنتر ميلان قبل انتقاله للفيلانز.

كما شارك يونج مع منتخب إنجلترا في 39 مباراة دولية.

ولعب يونج 32 مباراة بقميص أستون فيلا في الموسم المنصرم.

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