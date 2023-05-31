قائمة الجزائر - انضمام عوار وعبدلي لأول مرة لمواجهتي أوغندا وتونس

شهدت قائمة منتخب الجزائر انضمام حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي وحمد عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي لأول مرة بقميص الأفناك.

ويستعد لمنتخب الجزائر لمواجهة أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وتونس وديا في شهر يونيو المقبل.

وتواجد 4 لاعبين في القائمة من اتحاد العاصمة الجزائري الذي وصل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية وبات قريبا من تحقيق اللقب بعدما فاز ذهابا خارج أرضه على يانج أفريكانز التنزاني.

ويغيب عن القائمة إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان للإصابة ويوسف بلايلي لاعب وسط أجاكسيو الفرنسي وكذلك أندي ديلور مهاجم نانت الفرنسي وريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون.

وعاد سعيد بن رحمة بعد غيابه في التوقف الدولي الماضي لقائمة محاربي الصحراء.

وجاءت قائمة الثعالب:

حراسة المرمى: آنتوني ماندريا (كان الفرنسي) - مصطفى زغبة (ضمك السعودي) - أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

الدفاع: كيفن قيتون (باستيا الفرنسي) - مهدي ليريس (سامبدوريا الإيطالي) - عيسى ماندي (فياريال الإسباني) - زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) - رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - جوان حجام (نانت الفرنسي) - أحمد توبة (باشاك شهير التركي).

الوسط: هشام بوداوي (نيس الفرنسي) - نبيل بن طالب (أنجيه الفرنسي) - فيكتور لكحل (لو هافر الفرنسي) - رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) - حسام عوار (ليون الفرنسي) - حمد عبدلي (أنجيه الفرنسي).

الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بدر الدين بوعناني (نيس الفرنسي) - سعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي) - فارس شعيبي (تولوز الفرنسي) - محمد أمين عمورة (لوجانو السويسري) - إسلام سليماني (أندرلخت البلجيكي) - بغداد بونجاح (السد القطري) - أيمن محيوس (اتحاد العاصمة).

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الأوغندي يوم 18 يونيو المقبل في تصفيات أمم إفريقيا في ملعب جابوما بمدينة دوالا.

وتأهل ثعالب الصحراء إلى تصفيات أمم إفريقيا 2023 متصدرا ترتيب المجموعة الخامسة بعد مرور 4 جولات.

وفي يوم 20 سيلتقي مع تونس وديا في ملعب 18 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.