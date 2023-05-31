متفوقا على أرتيتا وإيدي هاو.. جوارديولا مدرب الموسم بالدوري الإنجليزي

توج بيب جوارديوالا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتفوق جوارديولا في سباق الفوز بالجائزة على كل من ميكيل أرتيتا (أرسنال) وروبرتو دي زيربي (برايتون) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وإيدي هاو (نيوكاسل) وماركو سيلفا (فولام).

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها المدرب الإسباني بالجائزة بعد موسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 والذي توج في كل منهم بلقب الدوري.

ويعد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد أكثر من توج بتلك الجائزة بواقع 11 مرة.

يذكر أن جوارديولا لم يفز ولا مرة بلقب مدرب الشهر في مقابل ظفر أرتيتا بها أربع مرات ومرة لإيدي هاو وأوناي إيمري.

وتوج سيتي بلقب الدوري الثاني له على وللمرة السابعة في تاريخه.

يأتي ذلك امتدادا لسيطرة سيتي على الجوائز بعدما فاز إرلينج هالاند بجائزتي لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب كذلك.