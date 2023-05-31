مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد

رد خوسيه لويس مينيدليبار المدير الفني لـ إشبيلية الإسباني على جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الذي قال إنهم المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ويلتقي روما مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023 على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وقال خوسيه لويس مينيدليبار في المؤتمر الصحفي: "عندما وصلت كان الفريق خاض عدة مباريات في الدوري الأوروبي، التاريخ لا يكذب، في آخر 20 عاما كان إشبيلية الأفضل، والألقاب في خزينة النادي".

وأضاف "الجمهور ليس راضيا مع الأداء الجيد، نريد الفوز بالدوري الأوروبي، سرنا بشكل جيد، غدا سنلعب أمام فريق مختلف وأنا مقتنع بقدراتنا على تحقيق أداء جيد".

وردا على تصريحات مورينيو أجاب قائلا: "ستكون مباراة كرة قدم، كلا الفريقين يستحق التأهل للنهائي وكلاهما سيقدم كل ما لديه للفوز، في وقت كهذا الميزانية المالية لا تهم، علينا ألا نرتكب أخطاءً وسنحاول تقليلها بقدر الإمكان".

وعن مستقبله قال: "لا يهم، لم أوقع على شيء بعد، إذا حققت اللقب سأوقع عقدا لموسمين، سأحاول الفوز باللقب وإنهاء الموسم بأفضل طريقة، لا أفكر في ذلك حاليا".

وتابع "مورينيو يقول نحن المرشحون للقب؟ لا يهم لا أفكر في ذلك، هذا مهم للمراهنين لكن تلك الأفضلية الصغيرة لا تُترجم على أرض الملعب".

وعن أسلوب روما قال: "ليس لديهم مشكلة في الدفاع عندما يهاجمون، يعرفون كيف يلعبون في نصف الملعب الدفاعي وكذلك الهجومي، روما فريق قوي، لا يتوترون بمرور الدقائق وعلينا أن نكون هادئين أيضا".

وأتم "روما ليس يوفنتوس أو مانشستر يونايتد، هم فريق قوي ومختلف، وسنحاول التغلب عليه، بدون فقد الاستحواذ ربما تكون لدينا فرصة الفوز باللقاء".

ويأمل خوسيه لويس مينيدليبار في قيادة الفريق الأندلسي للقب السابع قاريا له، حيث لم يخسر إشبيلية أي نهائي سابق في بطولة الدوري الأوروبي.