مؤتمر مورينيو عن احتمالية ترك روما بعد نهائي الدوري الأوروبي.. وموقف ديبالا من لقاء إشبيلية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لروما على أنباء رحيله عن فريقه عقب نهاية مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

ويواجه روما منافسه إشبيلية غدا الأربعاء في بوشكاش آرينا في المجر في نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث مورينيو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "هذا السؤال يجب توجيهه إلى مدرب إشبيلية الذي لا يملك عقدا مع النادي وموقفه معقد".

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وواصل "تحدثت مع قائدي الفريق الذين سألونني حول الوضع وسأبقي ما دار سرا بيننا".

وأكمل "يعرف اللاعبون ماذا أريد، الموقف مع إنتر ميلان في 2010 كان مختلفا لم أكن وقعت عقدي مع ريال مدريد آنذاك لك الاتفاقات كلها كانت تمت، لكن الآن لا يوجد تواصل مع أي ناد".

وشدد مورينيو "أهم شيء الآن هو الفريق ونريد التفكير حول ذلك فقط".

وعن المباراة قال: "لقد كانت رحلة طويلة مقارنة بمنافسنا الذي جاء إلى هنا من دوري أبطال أوروبا، لقد لعبنا 14 مباراة واستحقينا الوصول للنهائي، وصلنا بشكل جيد ونريد الفوز بالكأس".

وأردف "بالنسبة لي التاريخ لاع يلعب دورا غدا ربما مدرب إشبيلية له رأي آخر، هو يؤمن أن فريقه مرشح للفوز وأحترم ذلك".

وواصل "إشبيلية له تاريخ في تلك البطولة واللعب في النهائي أصبح شيئا عاديا أما لنا فهو حدث استثنائي، المباراة لجمهوره كأنها للسفر للقاء في الدوري، أما بالنسبة لنا فهي ليلة لا تنسى".

وعن موقف باولو ديبالا المصاب قال: "هو هنا ليساعدنا لقد بدأ يتعافى وسنرى ماذا سيحدث غدا".

روما مورينيو إشبيلية الدوري الأوروبي
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