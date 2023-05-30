الأهلي: نحاول زيادة عدد الحضور أمام الوداد.. وتسهيلات للسفر لمباراة الإياب

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - هدف حسين الشحات

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن ناديه يحاول زيادة عدد الحضور الجماهيري في مواجهة الوداد.

ويستضيف الأهلي منافسه الوداد الأحد المقبل في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث سعد شلبي عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "وزارة الداخلية حددت عدد الحضور بواقع 20 ألف وتقدمنا بخطاب لاتحاد الكرة باعتباره منوط بالتواصل مع المؤسسات المصرية في إعادة النظر في عدد الحضور".

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وواصل "وبالتأكيد عندما يحضر الجمهور سيلتزم بالضوابط والقواعد والتشجيع المثالي حتى يحالفنا التوفيق قبل خوض لقاء الإياب".

وأردف "بدأنا طرح التذاكر التي تم الموافقة عليها في حالة لو زاد عدد الحضور نطرح جزءا جديدا كي لا يكون هناك ضغط على موقع "تذكرتي" وتفاديا لأي أزمة".

وعن عدد حضور جماهير الوداد قال: "سمحنا بحضور ألف مشجع لجماهير الوداد وحال زيادة عدد التذاكر سنزيد من نسبة حضور جماهير النادي المغربي لأن لوائح كاف تنص على تخصيص 5% للحضور لجماهير الفريق الضيف والمعاملة بالمثل في الإياب".

وبسؤاله عن كيفية سفر جماهير الأهلي للقاء الإياب في المغرب قال: "خاطبنا السلطات المغربية مبكرا ووزارة الخارجية المصرية وتواصلنا مع السفير المصري بالمغرب لتيسير إصدار تأشيرات السفر للجماهير لمؤازرة النادي في لقاء الإياب".

وأردف "تواصلنا مع شركات السياحة لتنظيم رحلات للسفر وخلال يومين سيتم الإعلان عن برنامج السفر لمشاهدة اللقاء".

أما عن سعر التذاكر في مباراة الذهاب قال: "سعر الدرجة الثالثة في لقاء الذهاب هو 100 جنيه جنيه وتوفيرا على جماهير الأهلي، أما الدرجة الأولى فستكون بـ 300 جنيه".

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