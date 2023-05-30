مران الأهلي - عودة الشناوي قبل مواجهة الوداد

عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لمران فريقه الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الوداد.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي منافسه الوداد الأحد المقبل في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب الشناوي عن الثلاث مباريات الأخيرة للأهلي في الدوري بالإضافة لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

هذا بالإضافة لكونه كان موقوفا لثلاث مباريات بالدوري عقب طرده مباشرة ضد سموحة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة.

فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.