خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 20:10

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الرجاء

طرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن العدد المسموح بحضوره هو 20 ألف مشجع.

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ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏

tazkarti.co/TOutlets

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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