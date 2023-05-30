انتهت الدوري المصري - الزمالك (2) (0) طلائع الجيش.. انتصار متأخر
الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+2: جوووول الثااااني.. عرضية من شلبي ورأسية من نداي تسكن الشباك.
ق 88: جوووول أوووول.. زيزو من ركنية ورأسية عبد المجيد برأسية يسجل الأول
ق 78: العارضة تنمنع الهدف الأول من أحمد أيمن منصور
ق 61: مشاركة روقا وناصر بدلا من دونجا والجزيري
ق46: مشاركة شيكابالا بدلا من سيد عبد الله
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 13: لا خطورة على مرمى الفريقين
بداية اللقاء
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