كارتيرون يوضح عبر في الجول حقيقة توصله لاتفاق لتدريب صنداونز

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:22

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لـ الزمالك والاتفاق السعودي حقيقة توصله لاتفاق لتدريب صنداونز الجنوب إفريقي.

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الاتفاق السعودي في فبراير الماضي، وارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بتدريب بطل جنوب إفريقيا.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: " كل الأخبار حول اتفاقي مع صنداونز غير صحيحة ولم يتحدث أحد معي من النادي".

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وشدد "بالطبع لدي عروض كثيرة لكن أدرسها لاختيار الأفضل".

وأتم "مازالت مدربا حرا ولم أوقع لأي ناد حتى الان".

مدرب الأهلي والزمالك السابق قاد الاتفاق منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري.

وترك كارتيرون فريقه في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات، و9 خسائر.

بشكل عام، قاد المدرب الفرنسي فريق الاتفاق في 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 13.

وقاد كارتيرون في رحلته التدريبية بقارة إفريقيا منتخب مالي ووادي دجلة والأهلي والزمالك في مصر والرجاء المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وأنهى صنداونز الموسم بتحقيق لقب دوري جنوب إفريقيا برصيد 70 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وانتهى مشواره القاري في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي بعدما تعادلا 2-2 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

باتريس كارتيرون صنداونز
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