أوناجم: سنذهب إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية في نهائي أبطال إفريقيا

شدد محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي على الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويستعد الوداد لأن يحل ضيفا على الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال أوناجم لصحيفة "المنتخب" المغربية: "الفوز على المغرب التطواني مهم من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الذي لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، كما يأتي في ظل تحضيراتنا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي".

وتغلب الوداد على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي.

وهي آخر مباراة للفريق قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن مواجهة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي أجاب قائلا: "ستكون صعبة ضد فريق له مكانته، لكننا سنذهب إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية على أن نخوض مباراة الإياب بكثير من الرغبة والحماس للتتويج باللقب الإفريقي".

وأتم قائلا: "جمهور الوداد رائع هو من يدفعنا لتقديم هذه العروض وتحقيق هذه النتائج، دائما نريد أن نسعده وندخل عليه الفرحة، وإن شاء الله سنكون في الموعد معه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالدار البيضاء إيابا وأنا أعرف بأن جمهورنا الوفي سيكون كعادته في الموعد".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.