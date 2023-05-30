نابي كيتا على رأس قائمة غينيا لمواجهة مصر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

مصر أمام غينيا - تصفيات أمم إفريقيا

أعلن منتخب غينيا قائمته التي سيواجه بها مصر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، والبرازيل وديا الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وجاء نابي كيتا، لاعب ليفربول الذي سيلعب لفريق جديد الموسم المقبل بعد رحيله عن الحمر، على رأس القائمة التي ستواجه البرازيل وديا أيضا يوم 17 يونيو.

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وجاءت قائمة غينيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي كيتا (أوسترسوند السويدي) – لاسانا دياكابيه (فالنسيان الفرنسي) - إبراهيما كونيه (هيبرنيان المالطي).

الدفاع: إيسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) – سايدو سو (سانت إيتيان الفرنسي) – مختار دياكابيه (فالنسيا الإسباني) – إبراهيما دياكيتي ( ستاد ريمس الفرنسي) – إبراهيما سوري كونتي (شامواه نوير الفرنسي) – أنتونيو كونتي (هابوئيل تل أبيب) – محمد علي كامارا (يانج بويز السويسري) - ديمبو سيلا (لافال السويسري).

الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – سيدوبا سيسيه (ليجانيس الاسباني) – مولاري سيلا (آروكا البرتغالي) – مور كوناتيه (سانت ترويندنت البلجيكي) – أمادو دياوارا (أندرلخت البلجيكي) – موريبا كوروما (فالنسيا الأسباني).

الهجوم: سيرهو جيوراسي (رين الفرنسي) – جوزيه كانتي (أوراوا ريد دياموندز الياباني) – فرانسوا كامانو (لوكوموتيف موسكو الروسي) – مورجان جيلافوجي (باريس إف سي الفرنسي ) – أجييو كامارا(أترموتوس اليوناني) - يادالي ديابي (أوستريا لوستانو النمساوي).

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: دانييل ناي لاريا

مساعد أول: كواسي أشيمبونج بروبيي

مساعد ثان: رونالد ناي أدي

حكم رابع: كارلس بينل بولو

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

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