رئيس أتليتكو: تم إخبارنا بعدم رغبة تشيلسي في استمرار جواو فيليكس

كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد عن نية تشيلسي في إعادة جواو فيليكس للفريق الإسباني.

وقضى فيليكس نصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أتليتكو مدريد إلى تشيلسي.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "تم إخبارنا بالأمس عن عدم رغبة مدرب تشيلسي الجديد في استمرار جواو فيليكس مع الفريق".

وتابع "جواو سيعود إلينا ثم سنرى ما سيحدث ولم نخطط لأي شيء بعد".

وكان تشيلسي قد أعلن تعيين ماوريسيو بوكيتينو كمدرب جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.