موسيماني يعلق على تصرف لاعبيه بعدم الاحتفال باللقب.. ويلمح للاستمرار

أوضح بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة موقفه من عدم احتفال لاعبيه بلقب دوري القسم الثاني السعودي، وألمح إلى استمراره مع الفريق.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال باللقب عقب نهاية الموسم بلقاء الحزم، بينما صعد موسيماني وطاقمه لمنصة الاحتفال لالتقاط الصور التذكارية.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الرياضية السعودية: "لا أعلم سبب عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري القسم الثاني، توجت بـ19 بطولة من قبل واحتفلت".

وأضاف "فوجئت برفض اللاعبين الاحتفال باللقب، من الممكن أن تفسر الإدارة ذلك".

وتابع الجنوب إفريقي "أنا أتحكم في اللاعبين داخل الملعب فقط، أما خارجه فهم ليسوا تحت سيطرتي".

وأكمل "كل ما يشغل بالي هو أنني أنجزت المهمة التي جئت من أجلها وهي التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل".

وأتم "مستقبلي مع الأهلي؟ هناك بند في عقدي ينص على تمديد التعاقد لمدة عام إضافي إذا تأهلت بالفريق إلى الدوري الممتاز، فلماذا أغير ذلك".

مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني: جميع البطولات التي حققتها احتفلت فيها، وعدم احتفال اللاعبين يعود للإدارة. #الديوانيه#القنوات_الرياضية_السعودية pic.twitter.com/MC6Rek3jKt — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 29, 2023

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة العودة لدوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل.

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ماذا حدث؟

قبل أسابيع، بيتسو موسيماني نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجه فيها الشكر لإدارة أهلي جدة على منحه فرصة تدريب الفريق وامتنانه بإتمام مهمته دون إعلان رحيله بشكل حاسم.

وكتب موسيماني عبرحسابه في تويتر: "المهمة تمت، المشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر. في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف. في العربية يقولون (خلاص)، بمعنى (انتهت). شكرا لـ جدة على تكليفي بهذه المهمة. تحياتي".

صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت عن سبب إعلان بيتسو موسيماني رحيله عن تدريب أهلي جدة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" نسبة إلى مصادرها، فإن بيتسو موسيماني استطلع رأي إدارة أهلي جدة عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

وحين لم يتلق موسيماني ردا، لذلك أعلن رحيله عن الفريق عبر تويتر.

وانتقل موسمياني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في المومس المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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