رئيس أهلي جدة يفسر سبب عدم الاحتفال بلقب الدرجة الثانية.. وموقف موسيماني

فسر وليد معاذ رئيس أهلي جدة السعودي سبب عدم احتفال فريقه بلقب دوري القسم الثاني، وأوضح موقف بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال باللقب عقب نهاية الموسم بلقاء الحزم، بينما صعد موسيماني وطاقمه لمنصة الاحتفال لالتقاط الصور التذكارية.

وقال معاذ في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ: "وجودنا بدوري القسم الثاني أزمة وتجاوزناها، والجميع يعرف مكانة الأهلي، وسبب عدم احتفالنا هو احترام مشاعر جماهير الأهلي".

لاعبو أهلي جدة يرفضون الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى ويغادرون الملعبpic.twitter.com/1p4WK8Q4xU — FilGoal (@FilGoal) May 29, 2023

وأضاف "سنعود لمكاننا الطبيعي، لم نحتفل احتراما وتقديرا لجماهيرنا، وكنت أتمنى أن نكون في مكاننا الطبيعي".

رغم مغادرة اللاعبين.. موسيماني والجهاز الفني أصروا على التقاط صورة مع البطولة pic.twitter.com/rHDxZrEGwv — FilGoal (@FilGoal) May 29, 2023

وتابع "استمرار بيتسو موسيماني؟ هناك اجتماع مع المدرب لقراءة الأوضاع الفنية للفريق، والنادي يستحق الأفضل، ونعد جماهيرنا بالفرح".

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة العودة لدوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل.

ماذا حدث؟

قبل أسابيع، بيتسو موسيماني نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجه فيها الشكر لإدارة أهلي جدة على منحه فرصة تدريب الفريق وامتنانه بإتمام مهمته دون إعلان رحيله بشكل حاسم.

وكتب موسيماني عبرحسابه في تويتر: "المهمة تمت، المشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر. في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف. في العربية يقولون (خلاص)، بمعنى (انتهت). شكرا لـ جدة على تكليفي بهذه المهمة. تحياتي".

صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت عن سبب إعلان بيتسو موسيماني رحيله عن تدريب أهلي جدة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" نسبة إلى مصادرها، فإن بيتسو موسيماني استطلع رأي إدارة أهلي جدة عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

وحين لم يتلق موسيماني ردا، لذلك أعلن رحيله عن الفريق عبر تويتر.

وانتقل موسمياني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في المومس المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

video:1