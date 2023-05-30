بسبب وعكة صحية.. إجبار الكبير على الراحة من تدريبات الرجاء

تعرض منذر الكبير المدير الفني للرجاء المغربي لوعكة صحية أبعدته عن تدريبات فريقه.

وأعلن نادي الرجاء عبر حساباته الرسمية أن منذر الكبير خضع لفحوصات طبية في إحدى مستشفيات الدار البيضاء إثر تعرضه لوعكة صحية.

ولذلك سيخضع الكبير لراحة إجبارية في الأيام المقبلة لحين الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة به.

وسيتولى تدريب الفريق في هذه الفترة خالد الموهلي مساعد منذر الكبير في الجهاز الفني للرجاء المغربي.

ويحتل الرجاء المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة بعد مرور 26 جولة من المسابقة.

ويلعب الرجاء ضد جاره الوداد في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية أمام الأهلي.

وينتهي تعاقد منذر الكبير مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري، ولا تزال الشكوك تحوم حول مستقبله مع الأخضر بعد تولي محمد بودريقة رئاسة نادي الوداد قبل أيام قليلة.