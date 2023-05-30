ومن غيره؟ راشفورد يتوج بجائزة أفضل لاعبي يونايتد هذا الموسم

توج ماركوس راشفورد بجائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد موسم 2022/23.

راشفورد قد أفضل مواسم مسيرته مع الشياطين الحمر، إذ سجل 30 هدفا وصنع 11 حتى الآن.

وفاز راشفورد بالجائزة بعدما تفوق في التصويت الجماهيري على برونو فرنانديز، الفائز مرتين بالجائزة (2019/20 ،2020/21) والذي جاء في المركز الثاني، بينما حل ليساندرو مارتينيز في المركز الثالث.

راشفورد البالغ من العمر 24 عاما هو أول خريج من أكاديمية يونايتد يفوز بجائزة أفضل لاعب في العام منذ 1998 حين فاز بها ريان جيجز.

ولم يسجل راشفورد سوى 5 أهداف فقط في 32 مباراة خلال موسم 2021/22، لكنه توهج في حقبة إريك تين هاج.

في 2022 انضم راشفورد إلى المنتخب الإنجليزي في كأس العالم في قطر، وسجل 3 أهداف.

وحصل راشفورد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر ويناير وفبراير.

كما حصد ماركوس رجل المباراة 14 مرة على مدار الموسم، ضعف عدد أقرب منافسيه (برونو فرنانديز وكاسيميرو).

راشفورد أصبح أول لاعب في يونايتد يسجل 30 هدفا في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، وعادل رقم روبن فان بيرسي في موسم 2012/13.

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