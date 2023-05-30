مدرب الوداد: لم نظهر بشكل جيد في المباراة الأخيرة.. والآن نركز على مواجهة الأهلي

يرى سفين فاندبروك المدير الفني للوداد المغربي أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد في مباراة المغرب التطواني الأخيرة في الدوري.

وتغلب الوداد على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي.

وهي آخر مباراة للفريق قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندبروك عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع Le360 المغربي: "حققنا فوزا هاما في مباراة لم تكن سهلة".

وأضاف "فريقي لم يظهر بشكل جيد خلال الشوط الأول من المباراة، ما فرض علينا تغيير طريقتنا وبعد ذلك سجلنا هدفي الفوز".

وواصل "الوداد يتحسن مع مرور المباريات، ولا نزال نعاني من بعض الإصابات البسيطة والإرهاق بسبب الضغط".

وأتم تصريحاته "يلزمنا أن نطور مستوى الهجوم ونحسن جودة الدفاع، تنتظرنا مباريات قوية لا تترك لنا المجال لالتقاط الأنفاس، لكني أثق أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والآن التركيز على مباراة الاهلي".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.