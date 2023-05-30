ليفربول يعلن تعيين مدير رياضي جديد

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

أنفيلد - ليفربول

أعلن نادي ليفربول يوم الثلاثاء تعيين الألماني يورج شمادتكه في منصب المدير الرياضي.

ووافق المدير الرياضي السابق لـ فولفسبورج الألماني على تولي المهمة خلفا لجوليان وارد.

وارد سيودع النادي هذا الصيف بعدما عمل لنحو 11 عاما في هذا المنصب.

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وأوضح النادي أن البالغ من العمر 59 عامًا سيتولى مهام منصبه يوم الخميس المقبل.

تفوق الألماني على عدة أسماء أبرزها بول ميتشيل المدير الرياضي لموناكو الفرنسي.

شمادتكه سيعمل رفقة مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للريدز على تعاقدات الفريق الجديدة، إذ يعد كلوب عاملا حاسما في استراتيجية تعاقدات النادي.

وبدأ شمادتكه العمل في منصب المدير الرياضي منذ 2001 حيث ساهم في تأهل آخن الألماني لنهائي كأس ألمانيا في 2005 والصعود للدوري الألماني.

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ثم أصبح المدير الرياضي لهانوفر في 2009 وبعد 4 سنوات تولى مهمة كولن الألماني ومعه تأهل الفريق للبوندسليجا.

وفي 2018 أصبح المدير الرياضي لفولفسبورج.

وارتبط اسم ليفربول في الفترة الأخيرة بضم ماسون ماونت من تشيلسي وأليكسيس ماك أليستر من برايتون وكذلك خيفرين تورام من نيس الفرنسي.

يورج شمادتكه ليفربول يورجن كلوب
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