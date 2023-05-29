مهزلة في فلسطين.. شجار جماعي يوقف دربي الأردن بين الفيصلي والوحدات

شهدت مباراة القمة الأردنية بين الفيصلي والوحدات واقعة مؤسفة، في مدينة رام الله الفلسطينية ضمن فعاليات بطولة القدس والكرامة.

المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل الحسيني كانت تشير إلى الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوطها الثاني، والنتيجة هي التعادل 1-1.

اندلعت الشرارة بمخالفة ارتكبها أنس بني ياسين لاعب الفيصلي ضد زيد القنبر لاعب الوحدات، ردا على تدخل الأخير ضد محمد الكلوب لاعب الفيصلي.

اعترض لاعبو الفيصلي على قرار الحكم، وبدأت جماهير الوحدات في إلقاء عبوات المياه تجاه لاعبي المنافس، في ظل شجار جماعي بين لاعبي الفريقين بالفعل.

وحاول جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تهدئة الموقف.

ضمن بطولة القدس والكرامة.. شغب بين فريقي الوحدات والفيصلي في ملعب فيصل الحسيني بالقدس المحتلة pic.twitter.com/PbqOP9lCCb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

وأعلن النادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ما يلي:

نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان اقامته تمهيداً للمغادرة غداً إلى عمان.

فيما أكد الاتحاد الأردني لقناة الكاس القطرية أنه سيدرس ملف الأحداث، بينما كشف نادي الوحدات للمصدر ذاته أنه مستمر في البطولة.

احداث مؤسفة بين فريقي الوحدات والفيصلي الاردنيين خلال مباراتهم في بطولة القدس الودية في فلسطين.#الديربي pic.twitter.com/xml1jLN6nL — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 29, 2023

وكان الوحدات والفيصلي يلتقيان في نصف النهائي، ليتأهل الفائز منهما لملاقاة المنتصر بين هلال القدس وجبل المكبر.

ومن المقرر إقامة نهائي النسخة الثانية لبطولة القدس والكرامة يوم الجمعة 2 يونيو.