مهزلة في فلسطين.. شجار جماعي يوقف دربي الأردن بين الفيصلي والوحدات

الإثنين، 29 مايو 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

الفيصلي والوحدات

شهدت مباراة القمة الأردنية بين الفيصلي والوحدات واقعة مؤسفة، في مدينة رام الله الفلسطينية ضمن فعاليات بطولة القدس والكرامة.

المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل الحسيني كانت تشير إلى الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوطها الثاني، والنتيجة هي التعادل 1-1.

اندلعت الشرارة بمخالفة ارتكبها أنس بني ياسين لاعب الفيصلي ضد زيد القنبر لاعب الوحدات، ردا على تدخل الأخير ضد محمد الكلوب لاعب الفيصلي.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - المدير التنفيذي لـ توت يتحدث عن النجاح السريع للنادي.. وطموحه في المستقبل عقوبات بالجملة من لجنة المسابقات بشأن مباراة إنبي وفيوتشر خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ونواب الإسكندرية تمهيدا لتراجع مصيلحي عن الاستقالة ريليفو: السعودية تغري بنزيمة بملفها مع مصر واليونان.. واللاعب يدرس العرض

اعترض لاعبو الفيصلي على قرار الحكم، وبدأت جماهير الوحدات في إلقاء عبوات المياه تجاه لاعبي المنافس، في ظل شجار جماعي بين لاعبي الفريقين بالفعل.

وحاول جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تهدئة الموقف.

وأعلن النادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ما يلي:

نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان اقامته تمهيداً للمغادرة غداً إلى عمان.

فيما أكد الاتحاد الأردني لقناة الكاس القطرية أنه سيدرس ملف الأحداث، بينما كشف نادي الوحدات للمصدر ذاته أنه مستمر في البطولة.

وكان الوحدات والفيصلي يلتقيان في نصف النهائي، ليتأهل الفائز منهما لملاقاة المنتصر بين هلال القدس وجبل المكبر.

ومن المقرر إقامة نهائي النسخة الثانية لبطولة القدس والكرامة يوم الجمعة 2 يونيو.

الوحدات الفيصلي بطولة القدس والكرامة فلسطين رام الله
نرشح لكم
مكالمة من دورة المياه.. ساسي يروي موقفا طريفا مع طارق حامد ساسي: سأشجع الوداد أمام الأهلي.. وكلما فاز الزمالك بالألقاب سقط بعدها اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا كأس العالم للشباب - إصابة كريستو في انتصار كبير لتونس على العراق حسين ياسر المحمدي مديرا رياضيا لفريق إماراتي تقرير مغربي: فيفا يحرم الرجاء من التعاقدات قبل الدور الثاني من ختام الدوري.. نهاية موسم ثلاثي الترجي
أخر الأخبار
بعد أن هز شباك سيراميكا.. الشحات يصل للمشاركة التهديفية رقم 15 في الموسم 11 دقيقة | الكرة المصرية
الاختبار الأخير قبل نهائي إفريقيا.. الأهلي يهزم سيراميكا بهدف الشحات 24 دقيقة | الكرة المصرية
مهزلة في فلسطين.. شجار جماعي يوقف دربي الأردن بين الفيصلي والوحدات 24 دقيقة | الوطن العربي
قائمة إيطاليا - تواجد بونوتشي وغياب تونالي وبوليتانو 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشافي: ميسي ليس موضع شك في برشلونة.. وهذا ما يتوقف عليه قرار عودته ساعة | الدوري الإسباني
أشرف صبحي: لا يوجد نية لبيع الأهلي.. ولا نجامل أي من الأندية ساعة | الكرة المصرية
تين هاج يتحدث عن ضم هاري كين ومستقبل دي خيا وماجواير وجرينوود ساعة | ميركاتو
كامل الوزير رئيسا شرفيا لنادي المنصورة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية