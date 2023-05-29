عقوبات بالجملة من لجنة المسابقات بشأن مباراة إنبي وفيوتشر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين قراراتها بشأن مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر.

وفاز إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح بعد مباراة استمرت لمدة 3 ساعات و18 دقيقة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكام وتصريحاته عقب المباراة

إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الإنسحاب من المباراة

توقيع غرامة مالية على فيوتشر وإنبي قدرها 25 ألف جنيه لكل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية

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وفاز إنبي على فيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر بعد مباراة بدأت يوم الأحد 28 مايو 2023، وانتهت يوم الإثنين 29 مايو. والتي أقيمت بملعب بتروسبورت.

واستمرت المباراة لمدة 3 ساعات و18 دقيقة منذ انطلاقها وحتى إطلاق الحكم نادر قمر الدولة صافرة النهاية بفوز إنبي.

نادر قمر الدولة هو حكم المباراة وبطلها الأول، بعدما كان صاحب أهم حدث في المواجهة والذي تسبب في استمرار اللقاء لأكثر من 3 ساعات كاملة. (طالع المزيد من التفاصيل)

الوقت الأصلي للمباراة استمر حتى الدقيقة +120 وكل ذلك كان بعد احتسابه 25 دقيقة كوقت بدل ضائع.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز إنبي بنتيجة 6-5 ليكون أول المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس مصر.

فيوتشر تقدم أولا عن طريق محمد رضا "بوبو" ثم تعادل إنبي بقدم المدافع أحمد كالوشا من ركلة جزاء.

ويلعب إنبي في دور الـ8 من كأس مصر ضد المتأهل من سموحة والنجوم.