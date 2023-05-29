بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية

أغرب مباراة في تاريخ الكرة المصرية.. هذا هو الوصف الأدق لما شهدته مواجهة إنبي وفيوتشر في كأس مصر.

وفاز إنبي على فيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر بعد مباراة بدأت يوم الأحد 28 مايو 2023، وانتهت يوم الإثنين 29 مايو. والتي أقيمت بملعب بتروسبورت.

واستمرت المباراة لمدة 3 ساعات و18 دقيقة منذ انطلاقها وحتى إطلاق الحكم نادر قمر الدولة صافرة النهاية بفوز إنبي.

نادر قمر الدولة هو حكم المباراة وبطلها الأول، بعدما كان صاحب أهم حدث في المواجهة والذي تسبب في استمرار اللقاء لأكثر من 3 ساعات كاملة.

الوقت الأصلي للمباراة استمر حتى الدقيقة +120 وكل ذلك كان بعد احتسابه كوقت بدل ضائع.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز إنبي بنتيجة 6-5 ليكون أول المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس مصر.

فيوتشر تقدم أولا عن طريق محمد رضا "بوبو" ثم تعادل إنبي بقدم المدافع أحمد كالوشا من ركلة جزاء.

ويلعب إنبي في دور الـ8 من كأس مصر ضد المتأهل من سموحة والنجوم.

وصف أغرب مباراة في الكرة المصرية

المباراة بدأت بشكل طبيعي ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث تستحق الذكر وانتهى بالتعادل السلبي.

ولكن مع بداية الشوط الثاني بدأت الإثارة مع هدف تقدم فيوتشر.

سجل فيوتشر هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق محمد رضا "بوبو".

ليكون هذا الهدف هو بداية فترة طويلة من التوقف في المباراة واعتراضات من الطرفين مع خروج فريق إنبي من الملعب ورفض استكمال اللقاء.

وعقب الهدف استدعى حكام الفيديو الحكم نادر قمر الدولة لمراجعة صحة الهدف بسبب وجود شك في لمس الكرة الحكم قبل أن يسجل فيوتشر الهدف.

لكن شاشة الفيديو في الملعب كانت معطلة ولذلك لم يستطع الحكم مراجعة اللعبة.

ومنذ الدقيقة 57 توقف اللعب واستمر حتى تم إصلاح العطل في الشاشة في الدقيقة 74.

ليراجع الحكم اللعبة ويعود إلى الملعب ويقرر احتساب الهدف بعدما تأكد من صحته.

وفي هذه اللحظة قرر فريق إنبي الخروج من الملعب وعدم استكمال المباراة اعتراضا على قرار الحكم.

واستمر اللعب في التوقف حتى الدقيقة 81 إلى أن عاد فريق إنبي لأرض الملعب من أجل استكمال المباراة.

وذلك بعد أن توقفت المباراة لمدة 25 دقيقة كاملة.

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة 25 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب لفترة طويلة.

إثارة أخرى في المباراة

وشهدت الدقيقة 105 بداية لصفحة جديدة من الإثارة في المباراة عندما طالب لاعبو إنبي باحتساب ركلة جزاء.

وبالفعل توقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة الفيديو وبالفعل تأكد من وجود لمسة يد على سعد سمير ليعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح إنبي.

الأمر الذي جعل الجهاز الفني لـ فيوتشر يعترض بشدة على الحكم، ليشهر نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء في وجه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في فيوتشر.

وتقدم أحمد كالوشا لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل إنبي في الدقيقة 110.

وكاد أحمد أمين أن يسجل هدفا قاتلا لـ إنبي بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في العارضة في الدقيقة 120.

واستمر الوقت الأصلي للمباراة وبعد الوقت بدل الضائع إلى الدقيقة 120 إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة والذهاب إلى الشوطين الإضافيين.

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الوقت الإضافي وركلات الترجيح

وفي الوقت الإضافي كانت أخطر فرصة من نصيب إنبي بقدم أحمد أمين الذي تابع تسديدة قوية مرتدة من محمود عبد الرحيم "جنش" لكنها مرت جوار المرمى.

وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

ويبدو أن الاستمرار في المباراة لأطول فترة كان هو هدف لاعبي الفريقين فاستمر الجميع في التسجيل حتى تم الاحتكام إلى ركلة وركلة لكل فريق.

ليهدر أحمد عاطف الركلة السادسة لـ فيوتشر بعد أن تصدى له عبد العزيز البلعوطي، ويتأهل إنبي إلى دور الثمانية.

وسجل لـ إنبي كل من أحمد نادر حواش وأحمد أمين ومحمد حمدي وأحمد العجوز وأحمد كالوشا ومروان دوواد.

بينما سجل لفيوتشر كل من بوبو وعمر كمال وعمر السعيد والحاج باري وعلي الفيل.

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