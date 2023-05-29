شكوك حول مستقبل كولوسيفسكي مع توتنام

لا يزال ديان كولوسيفسكي لاعب توتنام لم يحسم مصيره بشأن مستقبله مع النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وانتهت إعارة كولوسيفسكي مع توتنام بعدما انضم للفريق قادما من يوفنتوس الإيطالي لمدة موسم ونصف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات كولوسيفسكي قائلا: "لا أعرف بصدق ماذا سيحدث في مستقبلي، لكننا سنرى ذلك".

وأضاف "أنا أركز فقط على اللعب وحاولت أن أفعل كل ما في وسعي خلال الموسم والآن حان وقت التحدث مع النادي".

وإذا رغب توتنام في ضم كولوسيفسكي بشكل نهائي سيكون عليه دفع مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

يأتي هذا في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية عودة اللاعب السويدي لصفوف يوفنتوس في الموسم المقبل، ليحل محل أنخيل دي ماريا الذي يقترب من الرحيل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع توتنام في 37 مباراة خلال الموسم المنقضي سجل خلالها هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.