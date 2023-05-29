تين هاج: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على سيتي والتتويج بالكأس

وعد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بتقديم فريقه لأقصى ما يمكن من أجل التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويسعى يونايتد للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي حين يواجه مانشستر سيتي السبت المقبل في النهائي على ملعب ويمبلي السبت القادم.

ونقل موقع يونايتد كلمات تين هاج للجماهير التي قال فيها: "في البداية، أود أن أشكر لاعبينا، أعتقد أنهم قدموا موسمًا رائعًا".

وأضاف "أود أن أشكر كل الجماهير، لقد كنتم دعمًا قويا لنا حقًا خلال الموسم، في أولد ترافورد وأيضًا خارج أرضنا".

وتابع "وأنا أقول هذه الكلمات، لا تزال هناك مباراة واحدة، وأنا متأكد من أن هؤلاء اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للفوز على مانشستر سيتي الأسبوع المقبل".

وأكمل الهولندي "نحن بحاجة إليكم. بالتأكيد لدينا فرصة جيدة لإعادة الكأس إلى أولد ترافورد".

وكان يونايتد قد حقق كأس رابطة المحترفين هذا الموسم.

البطولة كانت الأولى لتين هاج الذي ينهي موسمه الأول بلقاء مانشستر سيتي يوم السبت.

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