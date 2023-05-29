جوارديولا يكشف موقف المصابين قبل مواجهتي يونايتد وإنتر.. ورسالة للاعبين

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الإصابات التي يعاني منها بعض لاعبيه ليست قوية قبل خوض مباراتين هامتين خلال أيام.

بعدما حسم لقب الدوري الإنحليزي، يستعد الفريق السماوي لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل، وبعدها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر السبت التالي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا 4 أو 5 لاعبين يشعرون بانزعاجات عضلية، ليست إصابات كبيرة، ولكنهم مصابين".

وأضاف "اللاعبون الذين لم يلعبون ضد برينتفورد يشعرون بإرهاق كبير في الأيام الأخيرة، وأيضا على المستوى العقلي".

وأكمل "روبن دياش لم يتدرب منذ 10 أيام، وجاك جريليش أيضا".

وتابع "بعد مباراة برايتون شعر كيفن دي بروين ببعض الأشياء التي كان يشعر بها منذ عدة أسابيع عندما لم يتمكن من خوض بعض المباريات".

وواصل "هذه الإصابات ليست بالشيء الكبير، أعتقد أنهم سيشاركون في التدريبات قريبا".

واستمر "الكثير من اللاعبين بحاجة إلى الراحة الآن، ليظهروا بطاقة جيدة أمام مانشستر يونايتد وبعدها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر".

وكشف الإسباني رسالته للاعبيه "قلت للاعبين بعد مباراة برينتفورد، اليوم أنهينا الدوري الإنجليزي الذي نستحق التتويج به".

وأتم "قلت لهم استمتعوا مع عائلتكم لمدة يومين، ولا تلتقوا ببعضكم البعض كلاعبين، ويوم الأربعاء سنبدأ الاستعداد للنهائي الأول ضد مانشستر يونايتد".

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