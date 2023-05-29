ريليفو: السعودية تغري بنزيمة بملفها مع مصر واليونان.. واللاعب يدرس العرض

الإثنين، 29 مايو 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدفه مع ريال مدريد أمام بلد الوليد

يظن مسؤولوا ريال مدريد أن كريم بنزيمة مهاجم الفريق يدرس جيدا فكرة قبول عرض سعودي ضخم.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ومن بين مزايا العرض السعودي لكريم بنزيمة هو أن يكون واجهة ملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وكشف موقع ريليفو الإسباني أن عقد بنزيمة تجدد تلقائيا حتى صيف 2024 وبالرغم من ذلك لم يؤكد النادي أو اللاعب موقف بنزيمة من الاستمرار الموسم المقبل.

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وأوضح التقرير أن بنزيمة تلقى عرضا سعوديا مقابل 200 مليون دولار على موسمين.

وبخلاف ذلك سيكون بنزيمة واجهة الدعايا لملف مشترك بين السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 203.

وأشار التقرير إلى غموض مستقبل بنزيمة مع ريال مدريد خاصة مع ظهور المهاجم الفرنسي بصورة أكثر انطوائية خلال الأسابيع الماضية.

ويشمل العرض السعودي لكريم بنزيمة حقوق الصورة والدعاية بجانب إنشاء مدارس للأطفال.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

ريال مدريد كريم بنزيمة الدوري السعودي
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