تشيلسي يعلن تولي بوكيتينو قيادة الفريق

الإثنين، 29 مايو 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

تولى ماوريسيو بوكيتينو قيادة فريق تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد، بداية من الموسم المقبل.

وتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي تعيين بوكيتينو مديرا فنيا للبلوز بداية من 1 يوليو المقبل.

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ويرتبط بوكيتينو بتعاقد مع تشيلسي لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار سنة أخرى.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

وأبرز ما حققه بوكيتينو عندما قاد توتنام كان إنجاز التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما حصد الفريق وقتها المركز الثاني، كما حقق وصافة الدوري موسم 2016-2017.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

وفشل البلوز في التأهل لأي من البطولات القارية الثلاثة الموسم المقبل.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتعادل في مثلهم بينما خسر 16 مرة.

تشيلسي بوكيتينو الدوري الإنجليزي
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