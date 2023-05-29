تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 29 مايو 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ساوثامبتون، لكنه صنع هدفا في اللقاء الذي شهد 8 أهداف، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه ساوثامبتون 4-4، في لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

فيما كان البرتغالي ديوجو جوتا أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم المنصرم بلغ 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وأنهى نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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