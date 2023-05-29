رغم فوز فرنسا.. تأهل تونس ضمن ثلاثي إفريقي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب

حسم منتخب تونس تحت 20 عاما تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.

وتأهل الثلاثي الإفريقي جامبيا ونيجيريا وتونس إلى ثمن النهائي، بينما ودع منتخب السنغال من دور المجموعات.

وجاء تأهل تونس إلى ثمن النهائي بسبب التفوق على منتخب فرنسا في فارق الأهداف.

ويشارك محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي رفقة منتخب تونس للشباب.

وكان منتخب الديوك في حاجة للفوز في مباراته الختامية بدور المجموعات بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر على هندوراس وهو ما لم يحدث.

إذ تغلبت فرنسا على هندوراس في ختام دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك تأهلت منتخبات نيجيريا ونيوزلاندا وسلوفاكيا وتونس إلى ثمن النهائي كأفضل ثوالث.

وحصد منتخب تونس ثلاث نقاط من دور المجموعات بالتغلب على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما خسر أمام كل من إنجلترا وأوروجواي بنتيجة واحدة بهدف دون مقابل.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من غدا الثلاثاء وحتى الخميس.

ويصطدم منتخب تونس بمواجهة البرازيل في ثمن النهائي، بينما يلاقي منتخب جامبيا فريق أوروجواي وأخيرا مواجهة كلاسيكية بين نيجيريا والأرجنتين.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

أمريكا × نيوزلاندا (الثلاثاء 30 مايو، 8:30 مساء)

أوزبكستان × إسرائيل (الثلاثاء 30 مايو، 11:59 مساء)

تونس × البرازيل (الأربعاء 31 مايو، 8:30 مساء)

كولومبيا × سلوفاكيا (الأربعاء 31 مايو، 8:30 مساء)

إنجلترا × إيطاليا (الأربعاء 31 مايو، 11:59 مساء)

الأرجنتين × نيجيريا (الأربعاء 31 مايو، 11:59 مساء)

جامبيا × أوروجواي (الخميس 1 يونيو، 8:30 مساء)

إكوادور × كوريا الجنوبية (الخميس 1 يونيو، 11:59 مساء)