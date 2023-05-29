ساسي: سأشجع الوداد أمام الأهلي.. وكلما فاز الزمالك بالألقاب سقط بعدها

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري ولاعب الزمالك سابقا عن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الأهلي في المباراة الشهيرة بين قطبي الكرة المصرية.

وقال ساسي في حواره مع قناة صدى البلد: "بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 اجتمعنا وقلت إننا يجب أن نحافظ على الاستمرارية في بلوغ النهائي والأدوار المتقدمة لنتمكن من الفوز باللقب. بعد خسارة النهائي خرجنا من المجموعات في الموسم التالي. يجب أن نحتفظ بالاستقرار والاستمرارية".

وبسؤاله عن رحيل عدة لاعبين من هذا الفريق واعتبار ذلك جزءا من "مؤامرة" على الزمالك قال: "لا أحب أن أتهم أحدا، ولكن ما أراه حين كنت في الزمالك وحتى خارجه، أنه كلما مر بفترة جيدة وحصد بطولات يجب أن يسقط بعدها. كلما توج تحدث له مشاكل في العام التالي سواء برحيل اللاعبين أو الأزمات الإدارية".

وعن نهائي النسخة الحالية بين الأهلي والوداد المغربي قال: "توقعت وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. أنا زملكاوي ومن الصعب أن أشجع الأهلي، ولذلك سأشجع الوداد في النهائي".

وعن إمكانية انتقال محمد علي بن رمضان لاعب الترجي إلى الأهلي قال ساسي: "إنه لاعب كبير والانضمام للأهلي سيكون إضافة له. أعرف إنه يريد اللعب في أوروبا، ولو لم يحدث ذلك سيكون الأهلي خطوة جيدة له".

أما عن التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي: "إنه لاعب صغير في السن وإمكانياته موجودة، يجب أن يصبر الناس عليه".

وعن تغيبه عن قائمة منتخب تونس مؤخرا قال ساسي: "لم أعتزل دوليا، ولكن الانتقادات كانت عنيفة للغاية ووصلت لأمور خصوصية وشخصية وهذا لا يجوز. عائلتي يصل إليها هذا الكلام وتتأثر به".

وأوضح "اتفقت مع المدرب جلال القادري على عدم ضمي حاليا، ولن أعتزل لأني لا زلت أشعر بقدرتي على تقديم الإضافة للمنتخب، وأريد بطولة معه".

وبسؤاله عن أفضل لاعب وسط في الدوري المصري حاليا قال ساسي: "حمدي فتحي (لاعب وسط الأهلي) هو الأكثر إضافة في الوقت الحالي، رغم اعتقادي أن عمرو السولية يملك جودة أكبر".