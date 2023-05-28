الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

انتهى الدوري الإنجليزي الممتاز أخيرا، وأتم محمد صلاح نجم ليفربول موسمه السادس بقميص ليفربول.

لم يكن الأفضل على صعيد النتائج، وحتى صلاح سبق له تحقيق أرقام أفضل على المستوى الفردي، إلا أن حصاد الموسم يضم العديد من الأرقام المميزة للملك المصري.

FilGoal.com يستعرض لكم ما قدمه صلاح في موسم 2022-2023.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أنهاه ليفربول في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 67 نقطة.

لعب صلاح جميع المباريات الـ 38.

مباراة واحدة لم يبدأها بصفة أساسية، وهي مؤجلة تشيلسي من الجولة الثامنة، التي أقيمت في 4 أبريل 2023 وانتهت بالتعادل السلبي.

سجل صلاح 19 هدفا في الدوري وصنع 12.

أول أهدافه جاء في الجولة الأولى ضد فولام، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

صناعته الأولى كانت أمام نيوكاسل في الجولة الخامسة، حيث صنع هدفي الفوز 2-1.

آخر هدف سجله صلاح كان في الجولة 35 في شباك برينتفورد.

وآخر تمريرة حاسمة أتت في الجولة الأخيرة أمام ساوثامبتون (4-4).

دوري أبطال أوروبا

خرج ليفربول من دور الـ 16 أمام ريال مدريد.

لعب صلاح جميع المباريات الـ 8، منها واحد كبديل ضد رينجرز في دور الجموعات، وسجل فيها هاتريك في 22 دقيقة لعب.

سجل صلاح 8 أهداف، بواقع 2 أمام أياكس و4 أمام رينجرز و1 أمام نابولي و1 أمام ريال مدريد.

وصنع المصري هدفين، واحد ضد أياكس والثاني ضد ريال مدريد.

مسابقات أخرى

في كأس الاتحاد الإنجليزي لعب صلاح مباراتي الدور الثالث ضد ولفرهامبتون (2-2 ثم الإعادة 1-0)، وشارك في الثانية بديلا.

خرج ليفربول أمام برايتون من الدور الرابع بالخسارة 2-1.

إجمالا سجل صلاح هدفا في ولفرهامبتون، وصنع هدفا أمام برايتون.

في كأس الرابطة خرج ليفربول على يد مانشستر سيتي من الدور الرابع، ولم يلعب صلاح مباراة الدور الثالث ضد دربي كاونتي.

سجل صلاح هدفا في مرمى مان سيتي الذي فاز -32.

في مباراة الدرع الخيرية ضد سيتي أيضا، سجل صلاح هدفا وصنع آخر وفاز الريدز 3-1.

المجموع: 51 مباراة - 30 هدفا - 16 تمريرة حاسمة

أرقام قياسية

انفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بكسر رقم روبي فاولر (128 هدفا)، ووصل الآن إلى 137 هدفا.

صلاح بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول، بهدفه في مباراة برينتفورد في الجولة الـ 35.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبنفس الهدف تعادل مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

صلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي شارك في جميع المباريات (38)، متقدما على الحارس أليسون بيكر الذي غاب في آخر جولة.

تمكن صلاح من تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أنهى موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.