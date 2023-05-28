تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهى موسم 2022/2023 بالدوري الإنجليزي والذي شهد على مداره العديد من التقلبات سواء في المنافسة على اللقب أو في صراع الهروب من الهبوط.

ويستعرض لكم FilGoal.com حصاد الموسم في إنجلترا وأصحاب المقاعد الأوروبية والهابطون إلى دوري الدرجة الأولى.

مانشستر سيتي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسع في تاريخه ليصبح رابع أكثر فريق متوج باللقب في تاريخه مناصفة مع إيفرتون.

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مقاعد دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي هو أول المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا وسيكون في التصنيف الأول وعلى رأس مجموعة باعتباره بطل الدوري.

أرسنال ومانشستر يونايتد حصلا على المركزي الثاني والثالث ليعود كل منهم إلىلا دوري أبطال أوروبا.

العائد الأبرز لدوري أبطال أوروبا كان هو نيوكاسل الذي أنهى الموسم في المركز الرابع ليتأهل بعد غياب 20 عاما عن مشاركته الأخيرة في البطولة.

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الدوري الأوروبي

بعد 7 مواسم متتالية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس ليشارك بالدوري الأوروبي بالموسم المقبل والذي كان قد شارك به للمرة الأخيرة في موسم 2015/2016.

المركز السادس حسمه برايتون ليتأهل للدوري الأوروي في إنجاز تاريخي كونها ستكون المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخ النادي.

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دوري المؤتمر الأوروبي

مقعد دوري المؤتمر أيضا يشهد عودة من بعيد، إذ حسم أستون فيلا المركز السابع ليتأهل للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2010 عندما خسر ملحق التأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

صراع الهبوط

ساوثامبتون كان أول من ضمن الهبوط لدوري الدرجة الأولى قبل عدة جولات على النهاية باحتلاله المركز الأخير.

ليدز يونايتد أحد الفرق التاريخية والذي توج باللقب 3 مرات سابقة كان ثاني الهابطين لدوري الدرجة الأولى بعد 3 مواسم من صعوده للدوري الممتاز.

الهابط الثالث كان ليستر سيتي صاحب الإنجاز التاريخي بالتتويج باللقب في موسم 2015/2016 على الرغم من فوزه في الجولة الأخيرة على وست هام إلا أن فوز إيفرتون على بورنموث أرسله لدوري الدرجة الأولى.

ليستر كان قد صعد إلى الدوري الممتاز في موسم 2013/2014 ولعب لمدة 9 مواسم قبل أن يهبط من جديد.

الدرجة الأولى

بيرنلي كان أول من ضمن صعوده إلى الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني وبعد موسم واحد فقط من هبوطه.

الفريق احتل المركز الأول برصيد 101 نقطة.

شيفيلد يونايتد أيضا هو الآخر عاد للدوري الممتاز بعد حصوله على المركز الثاني المؤهل مباشرة.

ملحق التأهل شهد إنجازا تاريخيا بعد فوز لوتون تاون بالمقعد الثالث وهو التأهل الأول للفريق منذ 31 عاما وسيشارك للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد.

الهداف

الوحش النرويجي إيرلنج هالاند حسم لقب الهداف بتسجيله 36 هدفا ليحطم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيله للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز والذي كان مكتوبا باسم محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017/2018.

هاري كين مهاجم توتنام كان صاحب المركز الثاني في ترتيب صدارة الهدافين بعدما أنهى الموسم مسجلا 30 هدفا.

الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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