عودة أولى وغياب أول.. أستون فيلا إلى دوري المؤتمر وتوتنام في الديار رغم القضاء على ليدز

الأحد، 28 مايو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

عاد أستون فيلا إلى المشاركات الأوروبية مرة أخرى بالفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك بهدفي دوجلاس لويز وأولي واتكينز في الدقيقتين 8 و26.

بينما قلص برايتون الفارق بهدف دينيز أونداف في الدقيقة 38.

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وألغى الحكم هدفا سابقا لأونداف في الدقيقة 20 بداعي التسلل.

وأنهى أستون فيلا الموسم في المركز السابع برصيد 61 نقطة ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما تجمد رصيد برايتون عند 62 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وبذلك يعود أستون فيلا للبطولات الأوروبية لأول مرة منذ 2010 حين خسر ملحق التأهل للدوري الأوروبي على يد رابيد فيينا النمساوي، على يد مدربه أوناي إيمري الذي تسلم المهمة في أكتوبر الماضي.

على الجانب الآخر فقد توتنام هوتسبر فرصته لينهي الدوري في المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

جاء ذلك رغم فوزه على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل هاري كين هدفين في الدقيقتين 2 و69، وسجل بيدرو بورو بصناعة كين في الدقيقة 47، فيما ودع لوكاس مورا ديوك لندن بالرابع في الدقيقة 95.

وسجل جاك هاريسون هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 67.

الفوز لم يغير موقف السبرز، ولكنه حسم هبوط ليدز برصيد 31 نقطة من المركز التاسع عشر.

توتنام يغيب للمرة الأولى عن المسابقات الأوروبية منذ 2009-2010.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا برايتون
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