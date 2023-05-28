إيفرتون ينجو بقدم عبد الله.. ليستر وليدز إلى الدرجة الثانية

الأحد، 28 مايو 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوريه

أفلت إيفرتون من دوامة الهبوط بالفوز على بورنموث بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الله دوكوريه في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد التوفيز إلى 36 نقطة، ليضمن البقاء في المركز السابع عشر.

أخبار متعلقة:
مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم احتفالات تحولت إلى أحزان.. هايدنهايم يخطف التأهل للدوري الألماني من هامبورج بسيناريو جنوني تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة حارس سان جيرمان في حالة صحية حرجة بعد حادث أليم

ورغم فوزه على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، هبط ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"

سجل هدفي ليستر هارفي بارنز وفاوت فايس في الدقيقتين 34 و62، بينما سجل بابلو فورنالس هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد الثعالب إلى 34 نقطة، ليهبط من المركز الثامن عشر.

أخيرا سقط ليدز يونايتد على يد توتنام هوتسبر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليهبط من المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

ويرافقهم جميعا ساوثامبتون الذي حسم هبوطه مبكرا، بعد تعادله مع ليفربول بأربعة أهداف لكل فريق، ليغادر بـ 25 نقطة.

ليستر سيتي صعد إلى الدوري الممتاز في موسم 2014-2015، وحقق المعجزة الكبرى بالتتويج بدوري 2015-2016، ليهبط بعد 9 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما ليدز يونايتد فقد صعد في موسم 2020-2021، ليهبط في الموسم الثالث.

ومن الدرجة الثانية، تأهل بيرنلي وشيفيلد يونايتد بالمركزين الأول والثاني، فيما فاز لوتون تاون بالبطاقة الثالثة من التصفيات النهائية.

ليستر ليستر سيتي صراع الهبوط الدوري الإنجليزي إيفرتون ليدز يونايتد
نرشح لكم
عودة أولى وغياب أول.. أستون فيلا إلى دوري المؤتمر وتوتنام في الديار رغم القضاء على ليدز أرسنال ينهي موسمه بخماسية ضد ولفرهامبتون.. وتعادل بين تشيلسي ونيوكاسل مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم انتهت ختام الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0).. ولفرهامبتون نهاية صراع الهبوط - ليدز (1)-(4) توتنام.. ليستر (2)-(1) وست هام.. إيفرتون (1)-(0) بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (4)-(4) ليفربول.. نهاية المباراة بالتعادل تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة تشكيل مانشستر سيتي - هالاند على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد
أخر الأخبار
عودة أولى وغياب أول.. أستون فيلا إلى دوري المؤتمر وتوتنام في الديار رغم القضاء على ليدز 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيفرتون ينجو بقدم عبد الله.. ليستر وليدز إلى الدرجة الثانية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال ينهي موسمه بخماسية ضد ولفرهامبتون.. وتعادل بين تشيلسي ونيوكاسل 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تجهيز علي لطفي وعودة حارس آخر قبل مواجهة الوداد 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
احتفالات تحولت إلى أحزان.. هايدنهايم يخطف التأهل للدوري الألماني من هامبورج بسيناريو جنوني ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة حمدي فتحي وموقفه من المشاركة أمام الوداد 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة الشناوي وموقف الشحات وتاو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش