إيفرتون ينجو بقدم عبد الله.. ليستر وليدز إلى الدرجة الثانية

أفلت إيفرتون من دوامة الهبوط بالفوز على بورنموث بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الله دوكوريه في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد التوفيز إلى 36 نقطة، ليضمن البقاء في المركز السابع عشر.

ورغم فوزه على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، هبط ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"

سجل هدفي ليستر هارفي بارنز وفاوت فايس في الدقيقتين 34 و62، بينما سجل بابلو فورنالس هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد الثعالب إلى 34 نقطة، ليهبط من المركز الثامن عشر.

أخيرا سقط ليدز يونايتد على يد توتنام هوتسبر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليهبط من المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

ويرافقهم جميعا ساوثامبتون الذي حسم هبوطه مبكرا، بعد تعادله مع ليفربول بأربعة أهداف لكل فريق، ليغادر بـ 25 نقطة.

ليستر سيتي صعد إلى الدوري الممتاز في موسم 2014-2015، وحقق المعجزة الكبرى بالتتويج بدوري 2015-2016، ليهبط بعد 9 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما ليدز يونايتد فقد صعد في موسم 2020-2021، ليهبط في الموسم الثالث.

ومن الدرجة الثانية، تأهل بيرنلي وشيفيلد يونايتد بالمركزين الأول والثاني، فيما فاز لوتون تاون بالبطاقة الثالثة من التصفيات النهائية.