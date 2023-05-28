أرسنال ينهي موسمه بخماسية ضد ولفرهامبتون.. وتعادل بين تشيلسي ونيوكاسل

الأحد، 28 مايو 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد - أرسنال ضد ولفرهامبتون

اختتم أرسنال موسمه بالفوز على ولفرهامبتون بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية أرسنال في المباراة كل من جرانيت تشاكا الذي سجل هدفين وبوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وجاكوب كيور

المباراة هي الأخيرة لتشاكا مع أرسنال وفقا للتقارير التي أشارت إلى أنه قد أتم اتفاقه مع باير ليفركوزن للانتقال إليه في الموسم المقبل.

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الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 84 في لينهي الموسم في المركز بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا وليانردو تروسارد.

تقدم تشاكا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 11 مستغلا تمريرة من جابرييل جيسوس.

وذهب تشاكا للاحتفال بالهدف برفقة محمد النني زميله في الفريق والذي يتواجد على دكة البدلاء بسبب الإصابة.

وبعد ثلاث دقائق أضاف تشاكا الهدف الثاني بعد لعبة جماعية رائعة من لاعبي أرسنال.

وفي الدقيقة الـ 27 سجل ساكا الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية البعيدة.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا وأضاف جيسوس الهدف الرابع لأرسنال برأسية مستغلا عرضية من تروسارد.

وأنهى كيور خماسية أرسنال في الدقيقة الـ 78 بعد عرضية من سميث رو ليسجل أول أهدافه بقميص المدفعجية.

تشيلسي × نيوكاسل

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل تشيلسي مع نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج بهدف لكل فريق.

تقدم أنتوني جوردو لنيوكاسل في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل تشيلسي في الدقيقة الـ 27 عن طريق كيران تريبيير لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 71 لينهي الموسم في المركز الرابع لكي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الـ 12 بعدما ارتفع رصيده للنقطة الـ 44.

مانشستر يونايتد × فولام

وفاز مانشستر يونايتد على فولام بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد شهر عودة ماركوس راشفورد بعد تعافيه من الإصابة.

تقدم فولام بالهدف الأول عن طريق كيني تيتي في الدقيقة الـ 19 برأسية بعد عرضية من ويليان.

وتصدى دافيد دي خيا لركلة جزاء نفذها أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ 26.

وتعادل جادون سانشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 39 بمتابعة لكرة أخرجها الدفاع.

وسجل برونو فيرنانديز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 55 مستغلا تمريرة فريد لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى لينو.

الفوز رفع مانشستر يونايتد للنقطة الـ 72 لينهي الموسم في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فولام عند النقطة الـ52 في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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