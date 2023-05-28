مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم

أنهى ليفربول الدوري الإنجليزي بتعادل مع ساوثامبتون بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ووصل ليفربول إلى النقطة 67 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما هبط ساوثامبتون وهو يمتلك 25 نقطة في المركز الأخير.

ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في صناعة أحد أهداف ليفربول الأربعة.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل يضم العديد من اللاعبين البدلاء، وشارك الحارس البديل كاومين كيلير بدلا من أليسون.

تقدم ليفربول في الدقيقة 10 عن طريق ديوجو جوتا مستغلا خطأ في تمرير الكرة من دفاع ساوثامبتون ليضع الكرة في الشباك الخالية.

ثم أضاف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 مرت من أسفل الحارس.

وبدأت عودة ساوثامبتون في الدقيقة 19 بهدف من القائد جيمس وارد براوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كمال الدين سليمان الهدف الثاني لساوثامبتون في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من ثيو والكوت تابعها في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

في الشوط الثاني استمر تفوق ساوثامبتون وسجل كمال الدين سليمان الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48 بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب ثم وضع الكرة على يسار الحارس.

وأكمل آدم أرمسترونج رباعية ساوثامبتون في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن جديد بدأ ليفربول في العودة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق البديل كودي جاكبو وبعد عرضية رائعة من أرنولد.

ثم مرر محمد صلاح كرة إلى جوتا وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بقوة مسجلا هدف التعادل الرابع في الدقيقة 73.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الخامس عن طريق محمد صلاح بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة بلمسة واحدة من أعلى الحارس لكنها اصطدمت في القائم وضاعت عليه فرصة تسجيل واحدا من أفضل أهدافه.

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برينتفورد × مانشستر سيتي

في مباراة أخرى نجح برينتفورد في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز برينتفورد على بطل الدوري الإنجليزي عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 85.

وأنهى مانشستر سيتي الدوري برصيد 89 نقطة، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 59 في المركز التاسع.