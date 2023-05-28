مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة الشناوي وموقف الشحات وتاو

كشف مصدر من النادي الأهلي عن موعد عودة حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "محمد الشناوي سيشارك في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة".

وأضاف "الحارس يبذل جهدا كبيرا للتأهيل واللحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "الشناوي أنهى مرحلة العلاج وحاليا ينفذ برنامج استشفاء شامل".

أما عن موقف الجناحين حسين الشحات وبيرسي تاو قال: "حسين الشحات وبيرسي تاو جاهزان للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.