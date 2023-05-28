انتهت ختام الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0).. ولفرهامبتون

الأحد، 28 مايو 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

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أستون فيلا VS برايتون (1/2)

أستون فيلا بحاجة للفوز من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي.

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ق37. جوووول تقليص الفارق لبرايتون عن طريق أونداف.

ق26. جوووول الثاني لأستون فيلا عن طريق أولي واتكنز.

إلغاء هدف برايتون بعد العودة للفيديو.

ق19. جووووول التعادل لأستون فيلا عن طريق دينيس أونداف.

ق8. جوووووول أول لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز.

بداية المباراة بعد قليل

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أرسنال VS ولفرهامبتون (0/5)

ق78. جووووول الخاامس لأرسنال عن طريق جاكوب كيور.

ق58. الهدف الرابع لأرسنال عن طريق جابرييل جيسوس.

الشوط الثاني

ق28. جووووول الثالث لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا.

ق14. جوووووول الثاني لأرسنال عن طريق تشاكا من جديد.

ق10. جوووول أول لأرسنال عن طريق جرانيت تشاكا.

بداية المباراة

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برينتفورد VS مانشستر سيتي (0/1)

ق85. جوووول الأول لبرينتفورد عن طريق بينوك.

بداية المباراة

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مانشستر يونايتد VS فولام (1/2)

ق55. جوووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من صناعة فريد.

الشوط الثاني

ق38. جووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو بصناعة فريد.

ق26. دي خيا ينقذ ركلة الجزاء التي سددها ميتروفيتش.

ق25. ركلة جزاااء لفولام.

ق19. جووووول أول لفولام عن طريق كيني تيتي بصناعة ويليان.

بداية المباراة

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تشيلسي VS نيوكاسل يونايتد (1/1)

ق25. جوووول التعادل لتشيلسي عن طريق تريبيير بالخطأ في مرماه.

ق9.جووووول أول لنيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون.

بداية المباراة

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الدوري الإنجليزي
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