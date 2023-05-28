نهاية صراع الهبوط - ليدز (1)-(4) توتنام.. ليستر (2)-(1) وست هام.. إيفرتون (1)-(0) بورنموث

الأحد، 28 مايو 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

جيمس تاركوفسكي - إيفرتون وأرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لصراع الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهبط ساوثامبتون بالفعل، فيما يتقاتل إيفرتون وليدز يونايتد وليستر سيتي على بطاقة البقاء الأخيرة.

ويلعب ليدز يونايتد ضد توتنام هوتسبر الذي ينافس للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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فيما يحل بورنموث ضيفا على إيفرتون، ويخرج وست هام لملاقاة ليستر سيتي.

الترتيب قبل البداية:

17- إيفرتون: 33 نقطة (-24)

_ _ _ _ _

18- ليستر: 31 نقطة (-18)

19- ليدز: 31 نقطة (-27)

20- ساوثامبتون: 24 نقطة

الترتيب الحالي:

17- إيفرتون: 36 نقطة (-23)

_ _ _ _ _

18- ليستر: 34 نقطة (-17)

19- ليدز: 31 نقطة (-30)

20- ساوثامبتون: 25 نقطة

....

ليدز يونايتد (1) - (4) توتنام

نهاية المباراة

ق 91 جوووول لوكاس مورا يسجل الرابع

ق 69 جووووول كين يسجل الثالث.. وداعا ليدز

ق 67 جووووول جاك هاريسون يقلص الفارق

ق 47 جووووول سبرز يرسل ليدز إلى الدرجة الثانية.. جووووول كين يرسل تمريرة رائعة إلى بيدرو بورو تصطدم بالدفاع في طريقها ويسجل منها الأخير.. 2-0

الشوط الثاني

ق 7 التعادل يضيع من ليدز برأسية من روبن كوخ تجاور القائم

ق 2 جوووووووول هاري كين يسجل الأول

بداية المباراة

إيفرتون (1) - (0) بورنموث

النهااااية.. إيفرتون ينجو

ق 70 شجار بين بيكفورد وسولانكي، وإصابة بيكفورد وتلقيه العلاج

ق 57 جوووووول عبد الله دوكوريه يسجل هدف البقاء.. ليستر يعود إلى الهبوط مرة أخرى

الشوط الثاني

ق 45 الأول يضيع مجددا.. تاركوفسكي ينقذ مرمى إيفرتون من تسديدة سولانكي

ق 38 دومينيك سولانكي يهدر الأول لبورنموث داخل منطقة الياردات الست

بداية المباراة

ليستر سيتي (2) - (1) وست هام يونايتد

نهاية المباراة.. لاعبو ليستر يشاهدون الدقائق الأخيرة لمباراة إيفرتون

ق 79 جووووول بابلو فورنالس يقلص الفارق

ق 61 جووووول فايس يسجل الثاني.. ليستر يهبط رغم ذلك ما لم يتعثر إيفرتون

الشوط الثاني

ق 34 جوووووول هارفي بارنز يسجل على يسار الحارس.. 1-0 ليستر يبقى الآن وفقا للوضع القائم

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي صراع الهبوط ليستر سيتي وست هام إيفرتون بورنموث ليدز توتنام
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