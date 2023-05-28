نهائي الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يعود بفوز قاتل من تنزانيا في الذهاب ضد يونج أفريكانز

عاد اتحاد العاصمة بفوز ثمين من تنزانيا في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق اتحاد العاصمة الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدفي اتحاد العاصمة في المباراة كل من أيمن محيوس وإسلام ميريلي، بينما أحرز فيستون مايلي هدف يانج أفريكانز الوحيد.

المباراة أقيمت على ملعب بينجامين مكابا الوطني في تنزانيا.

تقدم اتحاد العاصمة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 32 عن طريق أيمن محيوس برأسية مستغلا عرضية من براهيم بينزازا.

وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة الـ 82 عن طريق مايلي مستغلا تمرية من مثدر يحيى.

وبعد دقيقتين فقط عاد اتحاد العاصمة للتقدم عن طريق ميريلي بعد تمريرة من خالد بوسويلي ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

ويحتاج يانج أفريكانز للفوز بفارق هدفين على الأقل ليتوج باللقب.

ويسعى كلا الفريقين للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.