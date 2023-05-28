تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة

تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وإليكم تشكيلات الفرق للجولة الأخيرة

تشيلسي

يتواجد المدافع ويسلي فوفانا والجناح ميكايلو مودريك على مقاعد البدلاء، ويستمر لويس هال الذي تألق أمام مانشستر يونايتد، فيما يبدأ كاي هافيرتز ورحيم سترلينج في الهجوم.

نيوكاسل يونايتد

يغيب الحارس نيك بوب، ويتواجد المهاجم كالوم ويلسون على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ ألكساندر إيزاك أساسيا.

أرسنال

يتواجد الثلاثي الهجومي "ساكا - أوديجارد - جيسوس" ويرافقهم لياندرو تروسار، ويغيب أوليكساندر زينشنكو عن التشكيل.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Unchanged from last time out - let's finish the season the same way we started ❤️ pic.twitter.com/r5DdGDf6bk — Arsenal (@Arsenal) May 28, 2023

ولفرهامبتون

يتواجد المدافع ماكسميليان كيلمان في التشكيل الأساسي، ويقود الهجوم راؤول خيمينيز ويجاوره أداما تراوري وهوانج هي تشان.

أستون فيلا

يتواجد الحارس إيميليانو مارتينيز وثنائي الدفاع إيرزي كونسا وتيرون مينجز، والجناحين جاكوب رامسي وليون بايلي، والمهاجم أولي واتكينز

برايتون

يستمر تواجد ثنائي الدفاع ويبستر وكولويل، فيما يتواجد الياباني كاورو ميتوما والظهير بيرفيس إستوبينيان على مقاعد البدلاء، ويشارك الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر رفقة أونداف وجوليو إنسيسو.

برينتفورد

توني يغيب للإيقاف، رايا وهنري ومي ومبومو ويوان ويسا وكل الوجوه المعروفة حاضرة لمواجهة مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي

إرلينج هالاند وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، ورياض محرز يبدأ رفقة جوليان ألفاريز وفيل فودين. جاك جريليش خارج القائمة.

💙 NUESTRO XI DE HOY 💙 Ederson, Walker (C), Aké, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Palmer, Mahrez, Foden, Julián Álvarez. pic.twitter.com/Cu9FCdSVbs — Manchester City (@ManCityES) May 28, 2023

كريستال بالاس

جيهي وإيزي وأوليسيه يبدأون جميعا.

نوتنجهام فورست

تايو أوونيي وجيبس وايت يشاركان في التشكيل الأساسي.

ساوثامبتون

لا أحد يشتري منهم مؤخرا، فقد حسم الفريق هبوطه.

ليفربول

يبدأ محمد صلاح كالعادة، ويرافقه فيرمينو وميلنر في مباراتهما الأخيرة مع الريدز. ويغيب أليسون بيكر وأندي روبرتسون.

Here's how we line up for the @PremierLeague final day ✊#SOULIV — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2023

إيفرتون

تاركوفسكي وماكنيل وإيوبي في التشكيل، وكالفرت لوين خارج القائمة كما أعلن مدربه شون دايتش.

بورنموث

دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج يبدآن المباراة.

📝 TEAM NEWS 📝 🔺 Neto absent for personal reasons 🔺 Billing fit and back in to start 🔺 Ouattara also in the XI Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 28, 2023

ليستر سيتي

كاستاني وماديسون وبارنز وإياناتشو في تشكيل مهمة تفادي الهبوط.

Your Foxes XI on Filbert Way 📝#LEIWHU pic.twitter.com/MreIenDr3P — Leicester City (@LCFC) May 28, 2023

وست هام يونايتد

المدرب يدفع بالجزائري سعيد بنرحمة رفقة لوكاس باكيتي وميكايل أنطونيو، والمغربي نايف أكرد يتواجد في الدفاع.

Your Hammers to face the Foxes ⚒️ pic.twitter.com/NCaFUyUM3b — West Ham United (@WestHam) May 28, 2023

ليدز يونايتد

رودريجو يقود المهمة الأخيرة للبقاء في غاب بامفورد، ويتواجد أيضا هاريسون وكريستنسن.

توتنام هوتسبر

هاري كين وهيونج مين سون في تشكيل الديوك.

Our XI for the final time this season 📋 pic.twitter.com/NcEkzxZIoc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 28, 2023

مانشستر يونايتد

لا راحة لأحد، جارناتشو يبدأ رفقة راشفورد وبرونو.

🚨 Closing out our 2022/23 season... The boss makes 6️⃣ changes from Thursday's win 👊#MUFC || #MUNFUL — Manchester United (@ManUtd) May 28, 2023

فولام

ويليان وميتروفيتش ولينو في الموقعة الأخيرة من عمر الموسم.