تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة

الأحد، 28 مايو 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وإليكم تشكيلات الفرق للجولة الأخيرة

تشيلسي

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يتواجد المدافع ويسلي فوفانا والجناح ميكايلو مودريك على مقاعد البدلاء، ويستمر لويس هال الذي تألق أمام مانشستر يونايتد، فيما يبدأ كاي هافيرتز ورحيم سترلينج في الهجوم.

نيوكاسل يونايتد

يغيب الحارس نيك بوب، ويتواجد المهاجم كالوم ويلسون على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ ألكساندر إيزاك أساسيا.

أرسنال

يتواجد الثلاثي الهجومي "ساكا - أوديجارد - جيسوس" ويرافقهم لياندرو تروسار، ويغيب أوليكساندر زينشنكو عن التشكيل.

ولفرهامبتون

يتواجد المدافع ماكسميليان كيلمان في التشكيل الأساسي، ويقود الهجوم راؤول خيمينيز ويجاوره أداما تراوري وهوانج هي تشان.

أستون فيلا

يتواجد الحارس إيميليانو مارتينيز وثنائي الدفاع إيرزي كونسا وتيرون مينجز، والجناحين جاكوب رامسي وليون بايلي، والمهاجم أولي واتكينز

برايتون

يستمر تواجد ثنائي الدفاع ويبستر وكولويل، فيما يتواجد الياباني كاورو ميتوما والظهير بيرفيس إستوبينيان على مقاعد البدلاء، ويشارك الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر رفقة أونداف وجوليو إنسيسو.

برينتفورد

توني يغيب للإيقاف، رايا وهنري ومي ومبومو ويوان ويسا وكل الوجوه المعروفة حاضرة لمواجهة مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي

إرلينج هالاند وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، ورياض محرز يبدأ رفقة جوليان ألفاريز وفيل فودين. جاك جريليش خارج القائمة.

كريستال بالاس

جيهي وإيزي وأوليسيه يبدأون جميعا.

نوتنجهام فورست

تايو أوونيي وجيبس وايت يشاركان في التشكيل الأساسي.

ساوثامبتون

لا أحد يشتري منهم مؤخرا، فقد حسم الفريق هبوطه.

ليفربول

يبدأ محمد صلاح كالعادة، ويرافقه فيرمينو وميلنر في مباراتهما الأخيرة مع الريدز. ويغيب أليسون بيكر وأندي روبرتسون.

إيفرتون

تاركوفسكي وماكنيل وإيوبي في التشكيل، وكالفرت لوين خارج القائمة كما أعلن مدربه شون دايتش.

بورنموث

دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج يبدآن المباراة.

ليستر سيتي

كاستاني وماديسون وبارنز وإياناتشو في تشكيل مهمة تفادي الهبوط.

وست هام يونايتد

المدرب يدفع بالجزائري سعيد بنرحمة رفقة لوكاس باكيتي وميكايل أنطونيو، والمغربي نايف أكرد يتواجد في الدفاع.

ليدز يونايتد

رودريجو يقود المهمة الأخيرة للبقاء في غاب بامفورد، ويتواجد أيضا هاريسون وكريستنسن.

توتنام هوتسبر

هاري كين وهيونج مين سون في تشكيل الديوك.

مانشستر يونايتد

لا راحة لأحد، جارناتشو يبدأ رفقة راشفورد وبرونو.

فولام

ويليان وميتروفيتش ولينو في الموقعة الأخيرة من عمر الموسم.

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