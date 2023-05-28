تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة
الأحد، 28 مايو 2023 - 17:56
كتب : FilGoal
تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وإليكم تشكيلات الفرق للجولة الأخيرة
تشيلسي
يتواجد المدافع ويسلي فوفانا والجناح ميكايلو مودريك على مقاعد البدلاء، ويستمر لويس هال الذي تألق أمام مانشستر يونايتد، فيما يبدأ كاي هافيرتز ورحيم سترلينج في الهجوم.
Your Chelsea team today! 🤝@ParimatchGlobal | #CheNew pic.twitter.com/M5osdwO0WV— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2023
نيوكاسل يونايتد
يغيب الحارس نيك بوب، ويتواجد المهاجم كالوم ويلسون على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ ألكساندر إيزاك أساسيا.
HOWAY NEWCASTLE! 👊#CHENEW pic.twitter.com/d2edsIA9x3— Newcastle United FC (@NUFC) May 28, 2023
أرسنال
يتواجد الثلاثي الهجومي "ساكا - أوديجارد - جيسوس" ويرافقهم لياندرو تروسار، ويغيب أوليكساندر زينشنكو عن التشكيل.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
Unchanged from last time out - let's finish the season the same way we started ❤️ pic.twitter.com/r5DdGDf6bk— Arsenal (@Arsenal) May 28, 2023
ولفرهامبتون
يتواجد المدافع ماكسميليان كيلمان في التشكيل الأساسي، ويقود الهجوم راؤول خيمينيز ويجاوره أداما تراوري وهوانج هي تشان.
#ARSWOL pic.twitter.com/DE3PLt6d7R— Wolves (@Wolves) May 28, 2023
أستون فيلا
يتواجد الحارس إيميليانو مارتينيز وثنائي الدفاع إيرزي كونسا وتيرون مينجز، والجناحين جاكوب رامسي وليون بايلي، والمهاجم أولي واتكينز
Your Aston Villa today. 👊 #AVLBHA pic.twitter.com/SlHJuc5hg4— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 28, 2023
برايتون
يستمر تواجد ثنائي الدفاع ويبستر وكولويل، فيما يتواجد الياباني كاورو ميتوما والظهير بيرفيس إستوبينيان على مقاعد البدلاء، ويشارك الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر رفقة أونداف وجوليو إنسيسو.
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @AVFCOfficial today. 📝
📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/yE7qdW3Bl7— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 28, 2023
برينتفورد
توني يغيب للإيقاف، رايا وهنري ومي ومبومو ويوان ويسا وكل الوجوه المعروفة حاضرة لمواجهة مانشستر سيتي.
🐝 Your final Bees line-up of the season#BREMCI | #BrentfordFC | @bluejeansnet— Brentford FC (@BrentfordFC) May 28, 2023
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، ورياض محرز يبدأ رفقة جوليان ألفاريز وفيل فودين. جاك جريليش خارج القائمة.
💙 NUESTRO XI DE HOY 💙
Ederson, Walker (C), Aké, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Palmer, Mahrez, Foden, Julián Álvarez. pic.twitter.com/Cu9FCdSVbs— Manchester City (@ManCityES) May 28, 2023
كريستال بالاس
جيهي وإيزي وأوليسيه يبدأون جميعا.
May 28, 2023
نوتنجهام فورست
تايو أوونيي وجيبس وايت يشاركان في التشكيل الأساسي.
Here’s your final #NFFC line-up of the season 💛
📋 #CRYNFO pic.twitter.com/8ALdBnXdEf— Nottingham Forest (@NFFC) May 28, 2023
ساوثامبتون
لا أحد يشتري منهم مؤخرا، فقد حسم الفريق هبوطه.
Lining up against #LFC 😇
Here's the #SaintsFC team for this afternoon's match: pic.twitter.com/ccUsHUPKB3— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 28, 2023
ليفربول
يبدأ محمد صلاح كالعادة، ويرافقه فيرمينو وميلنر في مباراتهما الأخيرة مع الريدز. ويغيب أليسون بيكر وأندي روبرتسون.
Here's how we line up for the @PremierLeague final day ✊#SOULIV— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2023
إيفرتون
تاركوفسكي وماكنيل وإيوبي في التشكيل، وكالفرت لوين خارج القائمة كما أعلن مدربه شون دايتش.
TEAM NEWS! 🔵#EVEBOU pic.twitter.com/cVWwDJPQSI— Everton (@Everton) May 28, 2023
بورنموث
دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج يبدآن المباراة.
📝 TEAM NEWS 📝
🔺 Neto absent for personal reasons
🔺 Billing fit and back in to start
🔺 Ouattara also in the XI
Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 28, 2023
ليستر سيتي
كاستاني وماديسون وبارنز وإياناتشو في تشكيل مهمة تفادي الهبوط.
Your Foxes XI on Filbert Way 📝#LEIWHU pic.twitter.com/MreIenDr3P— Leicester City (@LCFC) May 28, 2023
وست هام يونايتد
المدرب يدفع بالجزائري سعيد بنرحمة رفقة لوكاس باكيتي وميكايل أنطونيو، والمغربي نايف أكرد يتواجد في الدفاع.
Your Hammers to face the Foxes ⚒️ pic.twitter.com/NCaFUyUM3b— West Ham United (@WestHam) May 28, 2023
ليدز يونايتد
رودريجو يقود المهمة الأخيرة للبقاء في غاب بامفورد، ويتواجد أيضا هاريسون وكريستنسن.
📋 Your #LUFC Starting XI... pic.twitter.com/CFvPhYk0Ql— Leeds United (@LUFC) May 28, 2023
توتنام هوتسبر
هاري كين وهيونج مين سون في تشكيل الديوك.
Our XI for the final time this season 📋 pic.twitter.com/NcEkzxZIoc— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 28, 2023
مانشستر يونايتد
لا راحة لأحد، جارناتشو يبدأ رفقة راشفورد وبرونو.
🚨 Closing out our 2022/23 season...
The boss makes 6️⃣ changes from Thursday's win 👊#MUFC || #MUNFUL— Manchester United (@ManUtd) May 28, 2023
فولام
ويليان وميتروفيتش ولينو في الموقعة الأخيرة من عمر الموسم.
The last line-up of the season! 🚨#MUNFUL pic.twitter.com/MQcro9x1LV— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2023