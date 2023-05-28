تشكيل مانشستر سيتي - هالاند على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد

الأحد، 28 مايو 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

أجلس جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نجوم فريقه على مقاعد البدلاء في مواجهة برينتفورد.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – ناثان أكي – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز

الوسط: ريكو لويس – كالفين فيليبس – كول بالمر

الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – فيل فودين

بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي. وكذلك جون ستونز وإليكاي جوندوجان ورودريجو وبيرناردو سيلفا.

وخرج من القائمة جاك جريليش وكيفين دي بروين وروبن دياز.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري ويمتلك 89 نقطة في الصدارة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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