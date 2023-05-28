تشكيل ليفربول - محمد صلاح أساسي أمام ساوثامبتون وتبديلات عديدة من كلوب

الأحد، 28 مايو 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

ليفربول ضد أستون فيلا

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من التبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في ختام الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب سانت ماري.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ساوثامبتون.

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كما يشارك روبيرتو فيرمينو أساسيا، وأيضا ديوجو جوتا وجيمس ملينر.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كليير

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جو جوميز – جويل ماتيب – كوستاس تسيميكاس

الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – كورتس جونز

الهجوم:محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو المركز الذي سينهي به المسابقة.

بينما يحتل ساوثامبتون المركز الأخير وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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